Одесские пограничники задержали турка, разыскиваемого Интерполом за организацию ОПГ
В Одесской области пограничники задержали находящегося в международном розыске гражданина Турции, подозреваемого в организации преступной группировки.
Как сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы, 12 января в пункте пропуска «Кучурган» пограничники задержали гражданина Турции.
«В ходе проверки документов на одного из пассажиров, который находился в автомобиле Ford и следовал из Тирасполя в Одессу, сработала база данных Интерпола», - сказано в сообщении.
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Установлено, что задержанный находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Турцию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, среди которых организация и участие в преступной группировке и хулиганство.
О задержании преступника сообщено дежурному Украинского бюро Интерпола в Киеве. Мужчина передан сотрудникам полиции.