Суд решил взять под стражу мэра Алушты

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения – содержание под стражей - городскому председателю Алушты Владимиру ЩЕРБИНЕ, который обвиняется в получении взяток.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил судья Печерского райсуда Сергей ВОВК, удовлетворив таким образом представление следователя Генпрокуратуры.

Как отмечается в представлении, В.ЩЕРБИНА, как служебное лицо, создал преступные схемы вымогания взяток, которые граждане должны были платить за предоставление возможности заниматься предпринимательской деятельностью в Алуште. В частности, было установлено, что в мае этого года В.ЩЕРБИНА вместе со своим заместителем Вадимом ПОПОВЫМ требовали от представителя филиала ООО «Крымигросервис» 50 тыс. дол. за положительное решение вопроса о расположении на Алуштинский набережной игровых павильонов. Когда же предприниматель отказался уплатить указанную сумму, ему было предложено уплатить 20 тыс. дол.

После этого Алуштинский горсовет принял соответствующее решение, которое было завизировано В.ПОПОВЫМ.

Полученные средства от предпринимателя затем были распределены между ним и городским председателем.

Кроме того, во время обысков у мэра Алушты и его заместителя были изъяты другие средства, полученные от разных граждан.

В представлении представители прокуратуры отметили, что Алуштинский городской председатель, находясь на свободе, может уклоняться от следствия и суда, и препятствовать в установлении истины по делу, поскольку хорошо знаком с оперативной деятельностью.

В свою очередь В.ЩЕРБИНА, выступая в суде, подчеркивал, что за последние два года он и значительная часть депутатов горсовета прилагали все усилия для того, чтобы или ограничить, или местами убрать из Алушитинской набережной развлекательные игровые заведения, поскольку «эти заведения никоим образом не украшают набережную».

По словам В.ЩЕРБИНЫ, городские власти пытались сделать это, в том числе обращаясь в суды.

Кроме того, городской председатель заметил, что игровые заведения, «которые практически зарабатывают достаточно большие деньги. наверное, должны были бы больше вкладывать в городскую казну для благоустройства города».

При этом он заметил, что речь шла о платежах в бюджет или о вложении средств в отдельные социальные программы.

«Никаких денег ни от игрового сервиса, ни от посредников я не получал», - отметил мэр Алушты.

В то же время мэр заметил, что 2 тыс. 200 дол., которые были найдены и изъяты у него в кабинете, предназначались для поездки городской детской футбольной команды на соревнования.

В контексте обвинения он также подчеркнул, что у него в сейфе хранились раньше намного более крупные личные суммы денег, «поскольку на работе надежнее хранить их в сейфе. Суммы были и больше - до 60 тыс. грн.».

Вместе с тем В.ЩЕРБИНА проинформировал суд, что два месяца назад его предупреждали о прослушивании разговоров и предупредили, что со дня на день «готовится мое задержание». При этом В.ЩЕРБИНА подчеркнул, что он, зная о своем возможном задержании, не пытался сбежать, «чтобы не дать им (правоохранительным органам – УНИАН) повода для кривотолков».

В то же время он заметил, что не думал, что его задержание “будет сделано так топорно».

В свою очередь адвокат В.ЩЕРБИНЫ Игорь БОРОВСКИЙ, выступая на судебном заседании, выразил убеждение, что пребывание под стражей «может навредить не только моему подзащитному, но и интересам города, интересам государства…». «Пребывание моего подзащитного под стражей будет слишком суровым», - добавил адвокат.

Как отмечается в постановлении суда, решение может быть обжаловано в течение 3 суток с момента его оглашения.

Пребывание В.ЩЕРБИНЫ под стражей следует исчислять с 16 июня.

Комментируя решение суда, И.БОРОВСКИЙ заметил, что «оно является законным, но слишком суровым» и он намерен обжаловать его в апелляционном порядке.

В.ЩЕРБИНА будет содержаться в Лукьяновском СИЗО (№13).