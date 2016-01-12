На Черниговщине 16 человек напали на дом полицейского, избив его палками вместе с семьей (фото)

Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно сообщению, на минувшей неделе в помещении магазина-кафе, расположенного в одном из сел Бахмачского района Черниговской области, полицейский местного отдела полиции сделал замечание нескольким лицам, которые нарушали общественный порядок.

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Через полтора часа к дому, где проживает семья полицейского, на трех машинах приехали 16 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Злоумышленники деревянными палками причинили полицейскому и членам его семьи телесные повреждения.

Полицейскому пришлось применить табельное оружие и сделать несколько выстрелов. Правонарушители скрылись на автомобилях, предварительно завладев оружием милиционера.

Следственно-оперативные группы Бахмачского отдела полиции и Талалаевского отделения полиции ГУНП в Черниговской области на сегодня установили личности всех 16 участников нападения на семью полицейского, четверо активных участников задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

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Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), что наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, а также ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

У всех членов семьи полицейского (жены и двух детей) есть синяки и раны. Правоохранитель госпитализирован на стационарное лечение в неврологическое отделение Бахмачской районной больницы.

Расследование дела находится на контроле руководства областной полиции.