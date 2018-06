Пол МакКартни чуть не расплакался перед украинцами

Босые, мокрые до нитки 350 тысяч украинцев «отрывались» вчера под проливным дождем вместе с Полом МакКартни на Площади Независимости.

Таки умеет Виктор Пинчук подарить людям радость – каким-то чудом удалось ему привезти в Киев одного из участников легендарной группы The Beatles – сэра Пола МакКартни.

– Привіт друзі! – поздоровался Сэр Пол по-украински. – Мы любимо Вас! Ми раді бути в Києві!

Начал легенда свой концерт под названием Independence concert с композиции «Baby, you can drive my car», и пел сперва, в основном, свои песни. Честно говоря, публику они не слишком заводили, видимо, МакКартни это понял, потому дальше исполнял композиции The Beatles.

Большой Битл совершенно не испугался проливного дождя, который вчера обрушился на Киев. Его команда говорила, что и речи не было об отмене концерта. Тем более им уже приходилось мокнуть в Бразилии, и в своей родной Англии. Правда, Пол признался, что тогда дождь был и близко не таким сильным, как в Киеве.

Мне пришлось побывать еще и на саунд-чеке перед концертом.

То, что он проводил его сам лично, говорит о предельной ответственности в своей работе. Ведь такого уровня артисты обычно не участвуют в подготовке к концерту. Вел себя он уже слишком свободно и просто: прыгал по сцене, потягивался, и враспев произносил «Київ».

Так же свободно вел себя и во время концерта, что создавало дружескую, непринужденную атмосферу. Сэр Пол часто старался говорить по-украински, что очень прикольно звучало и радовало украинскую публику. Особенно, когда Большой Битл призывал публику: «Відриваємось!».

Пол и его группа сыграли 33 композиции, включая те, которые стали наиболее популярными хитами: Jet, My Love, Band On The Run, Flaming Pie, Dance Tonight. Среди лидеров шоу была также специальная версия хита Wings Mrs. Vanderbilt, с просьбой об исполнении которой к Полу обратились украинские фаны, и, конечно, ураганная версия знаменитого Back In The USSR.

Аудитория, включавшая несколько поколений, активно подпевала. Уникальная сцена, оборудованная всевозможным светом и огромными экранами, была частью колоссального шоу, так же как и лазеры и пиротехнические сюрпризы.

Сэру Полу впервые пришлось выступать на такой сцене. Почти последний Битл в свои 66, в своей розовой рубашке, вышитой розами, выглядел как счастливый подросток... Да, Пинчук сделал все возможное, чтобы МакКартни почувствовал себя еще более особенным, еще более желанным, чтобы Украина стала ему как родной.

А сам Виктор Михайлович тоже радовался... Когда Пол запел Back In The USSR, Пинчук на радостях чуть ли не раздавил свою жену Лену.

Позже Пинчук скажет:

– Сегодня сбылась мечта миллионов украинцев! Было очень важно, чтобы народ Украины мог услышать эти великие песни именно в нашей стране. Сегодня вся Украина говорила на одном языке: языке мира, любви и свободы. Сегодня мы все были вместе!

VIP-гости тоже совершенно не испугались дождя, кроме, конечно, нашего Президента. Накануне президентская пресс-служба сообщила, что он придет с семьей на концерт, но не пришел. А вот его грузинский друг Михаил Саакашвили дождя не побоялся, пришел, еще и так просто одетый – в спортивном костюме.

Большой битломан Славко Вакарчук сначала отрывался в VIP-зоне, потом не выдержал и принялся упрашивать охрану, чтобы его с женой Лялей пустили к его группе во вторую фан-зону. Где он на полную дал волю своим бурным эмоциям.

На концерт пришли Арсений Яценюк, Сергей Тарута, Петр Порошенко, Нестор Шуфрич, Леонид Кучма с женой Людмилой, группа «Эстетик Эдьюкейшн» и многие другие. Специально на концерт МакКартни приехал также скандальный британский художник, теперь уже друг Виктора Михайловича, Демиан Херст.

Шоу длилось 2,5 часа без малейшего перерыва – это рекорд всех сольных концертов, которые когда-либо были на Площади Независимости. Казалось бы, ничем больше, чем своим просто присутствием в Киеве, сэр Пол не мог удивить украинскую аудиторию, но нет – люди просто застонали от неожиданной радости, когда он вышел на сцену с украинским флагом. Он все время напоминал нам, что они нас любят, что это чрезвычайное ощущение – находиться здесь, в Киеве.

Трижды МакКартни выходил на бис, последний, – чтобы спеть Yesterday. Украинцы пели вместе с ним. Пол чуть не расплакался. Прикрыл глаза ладонью.

– Увидимся в следующий раз – в завершение пообещал украинцам сэр Пол МакКартни.

Ксеня Лесив

Фото Александра Синицы / УНИАН и с сайта Фонда Пинчука

