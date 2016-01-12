Тука хочет запретить судьям "путешествия" на оккупированные территории
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука намерен запретить судьям посещение оккупированных территорий Донбасса.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, проведя совещание с силовиками.
"Теперь, придерживаясь этики и законов, обращаюсь к председателям судов выдать собственные распоряжения, которыми запретить судьям посещение оккупированной территории. В конце концов, если человеку так позарез нужно ездить в "ЛНР/ДНР", она может найти себе другую работу!!!" - отмечается в сообщении Туки.
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Кроме того, он намерен издать аналогичное распоряжение в отношении сотрудников областной администрации.
"Надо понимать, что каждый сотрудник ОГА является носителем инфорации, которая представляет интерес для врага!" - отметил руководитель Луганской ОВГА.
Провел совещание с силовиками по "путешествий" судей на оккупированную территорию.Не буду обнародовать исходные данные, но карты...Опубликовано George Tuka12 января 2016 г.