Власти Луганщины планируют открыть автомобильный пункт пропуска в Золотом в январе

Как сообщил во время онлайн-пресс-конференции председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, пока он не дает разрешения на открытие пунктов пропуска в регионе из-за боевой опасности.

"Как будут развивается события с 1 января, никто не знает, но планируется открытие пункта пропуска в городе Золотое и открытие логистического центра", - отметил Тука.