Власти Луганщины планируют открыть автомобильный пункт пропуска в Золотом в январе

14:34, 29 декабря 2015
Общество
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Руководство Луганской области планирует открыть в январе 2016 года автомобильный пункт пропуска на линии разграничения в Золотом.

золотое / panoramio.com/user/128663

Как сообщил во время онлайн-пресс-конференции председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, пока он не дает разрешения на открытие пунктов пропуска в регионе из-за боевой опасности.

"Как будут развивается события с 1 января, никто не знает, но планируется открытие пункта пропуска в городе Золотое и открытие логистического центра", - отметил Тука.

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