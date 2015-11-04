Украинские телеканалы возобновили вещание в четырех районах Луганщины

Телеканал «ИРТА» 3 ноября возобновил вещание в городе Марковка Луганской области.

Как сообщила пресс-служба Министерства информационной политики Украины, в частности, начал работать передатчик от иностранных партнеров, который обеспечил покрытие телеканала в Марковке и на прилегающих территориях Луганской области.

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«МИП совместно с Концерном РРТ возобновили вещание канала «ИРТА» в четырех регионах Луганской области: в Сватово, Зориновке, Беловодске и Марковке. Кроме того, в этих регионах осуществляют вещание «УТ-1» и «ЛОТ», - отметила заместитель министра Татьяна Попова.

По ее словам, министерство продолжает работу по установке передатчиков для обеспечения трансляции украинских телеканалов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Луганская областная государственная телерадиокомпания возобновила вещание на временно оккупированные территории Донбасса, а также в город Луганск.

"Телеканал "ЛОТ" и радио "Пульс" теперь вещают на временно оккупированный Луганск, а также доступны жителям прифронтовых Станично-Луганского и прилегающих районов. В начале сентября Латвия подтвердила готовность передать Украине несколько аналоговых передатчиков для возобновления вещания телеканалов в зоне проведения антитеррористической операции.

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В прошлом году для возобновления вещания украинских телеканалов на оккупированных территориях Польша бесплатно предоставила Украине 9 аналоговых передатчиков. Кроме передачи сигнала украинских каналов, они могут также глушить частоты сепаратистских каналов.

С начала вторжения российских войск на территорию Донецкой и Луганской областей Нацсовет по телерадиовещанию и эксперты рынка неоднократно отмечали, что российская пропаганда, которая транслируется по телевидению и радио, крайне негативно сказывается на информационной безопасности страны.