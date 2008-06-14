Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила жителей Севастополя по случаю 225-летия основания города.

По словам главы правительства, «это славный город известный всему миру благодаря истории и людям, которые воспевали Севастополь. С Севастополем связана жизнь и деятельность многих известных людей, имена которых увековечены в названиях улиц, парков, на мемориальных досках».

«Благодаря севастопольцам, которые любили и любят свой город всем сердцем, которые строили, защищали его, оберегали историческое наследие – Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Владимирский собор, Малахов курган, Георгиевский монастырь, мы имеем возможность притронуться к истории и ощутить все величие героического прошлого неповторимого города моряков», - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой правительства.

Премьер выразила уверенность, что и грядущие поколения будут гордиться городом вековой морской славы, городом украинских моряков.

Она выразила жителям Севастополя слова благодарности за повседневную работу, патриотизм, за сохранение традиций и «попытки сделать Севастополь лучшим городом на земле».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала севастопольцам счастья, мира, благополучия и творческого вдохновения.