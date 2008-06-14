Ехануров: Украина ищет, чем может быть полезна НАТО

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что Украина может быть полезной НАТО в транспортной авиации и подготовке летного состава.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил на пресс-конференции по завершении заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны.

«Украина ищет свою нишу в специализации, чем мы можем быть полезны. И мы, кажется, видим одно из направлений – это транспортная авиация и подготовка летчиков», - сказал украинский министр. Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что Украина уже заявила о намерении присоединиться к британско-французской вертолетной инициативе, которая, в частности, предусматривает проведение ремонта и модернизации вертолетов, а также подготовку летного состава.