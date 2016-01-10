СБУ задержала "Джеки Чана", успевшего повоевать в нескольких подразделениях террористов "ДНР/ЛНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вблизи поселка Станица Луганская участника нескольких незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что боевик по кличке "Джеки Чан" был завербован представителями российских спецслужб, находясь на заработках в России.
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Кураторы направили его в Донецк, где боевика причислили к одному из подразделений "внутренних войск МВД ДНР". Он прошел обучение по огневой подготовке и диверсионной работе под руководством российских инструкторов.
По показаниям задержанного, он сменил несколько "подразделений" террористов "ДНР" и "ЛНР". Подготовкой боевиков во всех его подразделениях занимались россияне.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
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Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления целей пребывания боевика на территории, контролируемой украинской властью.
В отличие от ставшей традиционной практики, в случае "Джеки Чана" СБУ не публикует видео с рассказом самого задержанного.