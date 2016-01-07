НАБУ взялось расследовать приобретение прокурором сил АТО дорогой недвижимости

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос Радио Свобода.

«Национальным антикоррупционным бюро Украины по указанному вами факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение)», – говорится в письме.

В декабре журналисты издания «Донецкая правда» выяснили, что Кулик, а также его близкие родственники стали владельцами нескольких дорогих квартир в Киеве.

Ранее эти же факты сообщил сержант военной службы правопорядка Краматорска Александр Ружанский, который после того был избит в этом городе, но которого самого при этом обвиняют в «хулиганстве» в отношении нападавших. На данный момент сержант задержан и арестован. Ружанский утверждает, что дело против него фабрикуют из-за обнародованного компромата на военного прокурора.

Радио Свобода отмечает, что сам Кулик отказался комментировать обвинения в свой адрес по телефону, попросив ожидать официальный ответ от Генеральной прокуратуры. Пока издание не получило ответ от ГПУ на свой запрос.