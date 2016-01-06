Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу за убийство Гонгадзе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий коллегии судей Степан Гладий.

“Коллегия судей постановила решение Печерского районного суда Киева в отношении Пукача Алексея Петровича оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения”, - говорится в определении, полный текст которого суд объявлял в заседании более 3 часов.

Таким образом, суд отказал стороне защиты Пукача в удовлетворении ходатайства о замене пожизненного заключения на определенный конкретный срок лишения свободы.

В то же время суд решил заменить обвинение Пукача по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, поскольку эта статья была изъята из редакции УКУ несколько лет тому назад. Эта статья была заменена ст. 358 (умышленное уничтожение документов), при этом суд освободил Пукача от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу – журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь защита Пукача потребовал от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.

16 декабря прокурор попросил Апелляционный суд оставить приговор Пукачу без изменений.