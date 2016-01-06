На Рождество Украину накроет циклон, сегодня на Киевщине объявлено штормовое предупреждение

Днем 6 января на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что в связи с перемещением активного циклона 7-8 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, 8 января и в Сумской областях сильный снег и мокрый снег, метели, заносы.

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В южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь и мокрый снег; местами налипание мокрого снега и гололед.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях умеренный снег, местами метель. Усиление ветра (кроме запада и севера) до 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.