На Рождество Украину накроет циклон, сегодня на Киевщине объявлено штормовое предупреждение
08:52, 06 января 2016Общество
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В среду, 6 января, синоптики объявили штормовое предупреждение по Киеву и области.
В Украину идут метели / Фото УНИАН
Днем 6 января на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Отмечается, что в связи с перемещением активного циклона 7-8 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, 8 января и в Сумской областях сильный снег и мокрый снег, метели, заносы.
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В южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь и мокрый снег; местами налипание мокрого снега и гололед.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях умеренный снег, местами метель. Усиление ветра (кроме запада и севера) до 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.
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