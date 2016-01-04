Синоптики рассказали, когда из Украины уйдут лютые морозы

На 5 января синоптики прогнозируют в Украине небольшой снег, днем на юге страны, с дождем, местами гололед, лишь в восточных областях без осадков, передает "Лига. Новости".

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

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В целом ожидается постепенное повышение температуры воздуха. На Правобережье, в Херсонской области и в Крыму ночью до -9-14, днем до -3-8 мороза, на юге и крайнем западе местами до 0°. На остальной территории еще сохранится холодная погода: ночью -15-20, местами -23 мороза, днем -8-13 мороза.

В Киеве - небольшой снег; на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью -12-14, днем -6-8 мороза.