В Одесской области более 60 единиц спецтехники расчищают дороги от снега.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в настоящее время на автодорогах Одесской области ведется активная работа по расчистке снега, работает 66 единиц специальной техники: из них 18 бульдозеров, 34 пескоразбрасывателя, 13 погрузчиков.

Принимаются все необходимые меры для сохранения нормальных условий жизнедеятельности региона.

В постоянной готовности находятся 43 единиц пожарной техники повышенной проходимости, 3 единицы инженерной техники, 32 единицы техники повышенной проходимости.

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При необходимости, для укрытия от непогоды водителей и пассажиров, которые могут оказаться в снежном плену, подготовлены 9 передвижных пунктов обогрева, которые могут быть развернуты в местах проведения спасательных работ.

С целью энергообеспечения важных объектов во время ухудшения погодных условий на вооружении подчиненных подразделений имеются передвижные электростанции различной мощности - от 30 до 100 кВт.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, такая погода в Одессе продержится еще 6 и 7 января.

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Сегодня подразделения службы три раза выезжали для эвакуации автотехники из снежных заносов на дорогах.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с вечера 4 января объявлено штормовое предупреждение. По данным, Гидрометцентра Черного и Азовского морей, по Одессе, местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега, гололедица.