В Киеве суд дал трем иностранцам от 3 до 5 лет тюрьмы за кражу вещей из хостела
В столице осудили трех иностранцев, которые обокрали хостел.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Как отмечают правоохранители, трое иностранцев, не имея постоянного места работы и других источников заработка, решили «поживиться» за чужой счет.
«Злоумышленники наведались в хостел. Дождавшись, когда администратор заведения вышел из служебного помещения, один из соучастников быстро украл оттуда ключ от одной из комнат гостиницы. По договоренности, его сообщник в это время оставался на входе и наблюдал за ситуацией. Тем временем двое злоумышленников открыли комнату и вынесли из помещения дорогой навигатор, 1000 гривень, банковские карточки и планшет», - говорится в сообщении.
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Потерпевший оценил ущерб в 20 тысяч гривень.
В то же время сотрудники киевской полиции оперативно задержали злоумышленников. По факту кражи было начато уголовное производство.
Суд признал троих подозреваемых виновными и назначил двум иностранцам по 5 лет лишения свободы, а их сообщнику - 3 года заключения.
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