В Киеве суд дал трем иностранцам от 3 до 5 лет тюрьмы за кражу вещей из хостела

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечают правоохранители, трое иностранцев, не имея постоянного места работы и других источников заработка, решили «поживиться» за чужой счет.

«Злоумышленники наведались в хостел. Дождавшись, когда администратор заведения вышел из служебного помещения, один из соучастников быстро украл оттуда ключ от одной из комнат гостиницы. По договоренности, его сообщник в это время оставался на входе и наблюдал за ситуацией. Тем временем двое злоумышленников открыли комнату и вынесли из помещения дорогой навигатор, 1000 гривень, банковские карточки и планшет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНеизвестные ограбили квартиру нардепа под Киевом (фото)

Потерпевший оценил ущерб в 20 тысяч гривень.

В то же время сотрудники киевской полиции оперативно задержали злоумышленников. По факту кражи было начато уголовное производство.

Суд признал троих подозреваемых виновными и назначил двум иностранцам по 5 лет лишения свободы, а их сообщнику - 3 года заключения.

Читайте такжеВ Краматорске судили местных жителей, которые украли и сожгли шесть украинских флагов