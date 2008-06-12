Шахта им.Маркса могла взорваться из-за... сигареты на поверхности?

На енакиевской шахте имени Карла Маркса еще не доказано, что велась добыча угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Енакиево сообщил министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

«Не доказано, что добывали уголь», - так он ответил на вопрос журналиста, насколько доказано, что в день аварии велась добыча угля.

Министр пояснил, что по заявлению главного инженера шахты, тот разрешил снять пломбу, чтобы выкачать на поверхность 700 тонн угля, который находился в емкости в бункере на горизонте 1100 метров.

В то же время В.ПОЛТАВЕЦ подчеркнул, что «безусловно, руководство шахты виновато в том, что произошла авария».

По словам министра, вина состоит в том, что не были приняты необходимые меры для безопасности добычи угля на этом угольном пласте.

«Зная, что уже на этой шахте не на одном горизонте были неприятности, надо было особо обратить внимание именно на этот момент», - отметил В.ПОЛТАВЕЦ и добавил, что на этой шахте 8-10 лет назад уже были выбросы на верхних горизонтах.

«Я думаю, что система контроля (опломбирование) достаточно совершенна, но любую систему можно нарушить, если это делать специально», - заключил В.ПОЛТАВЕЦ.

Кроме того, министр допускает, что курение на поверхности могло стать детонатором взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня.

Министр подробно объяснил свою версию возникновения взрыва.

По его словам, «вскрыли пласт на горизонте 1000 метров называемый «Мазурка». Когда его вскрывали, не произошло никаких явлений. Прошли дальше этой «Мазурки» на 7 метров, но по истории шахты на каждом горизонте оказывается были неприятности именно с этим пластом, поэтому другого места откуда мог произойти выброс, не было, только с «Мазурки».

В.ПОЛТАВЕЦ сообщил, что «около 120 тыс. тонн кубов газа сразу вышло и вынесло до 3 тыс. тонн угля, выброс был такой силы, что по стволу (людскому) шла свежая струя вниз, но такой силой перевернуло эту воздушную струю и волна пошла наверх по стволу, затем нашла источник в стволе в районе 200 метров, где и произошел этот взрыв».

Министр пояснил, что «когда дошла концентрация до взрывоопасной, а газ метан взрывается в пределах от 4 до 12%, волна нашла источник».

Он подчеркнул, что вопрос о том, что послужило источником, то есть детонатором для взрыва, должна еще выяснить экспертная комиссия. В.ПОЛТАВЕЦ предположил, что «волна нашла источник, а при этой волне возможен разрыв высоковольтного кабеля, там есть муфты, и возможны даже такие вещи, что был источник-детонатор с поверхности». «Возможно даже, и даже можно предположить, курили на поверхности», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. К.Маркса в Енакиево произошел взрыв. В момент аварии под землей находились 37 человек. В результате один человек погиб, еще 29 человек, в том числе рабочие на поверхности, были госпитализированы. Остается неизвестной судьба 12 горняков. Ведутся их поиски.

Шахта им. Карла Маркса является государственной и принадлежит ГП «Орджоникидзеуголь».

11 июня первый вице-премьер-министр, председатель правительственной комиссии Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Государственная комиссия по расследованию причин аварии установила факт срыва пломб на шахте имени Карла Маркса, установленных по решению Госгорпромнадзора.

По его словам, работы по добыче угля, в том числе и взрывные, могли стать причиной детонации для выброса газа и угля.