В оккупированном Севастополе из-за аварии без воды остались 10 тысяч человек

17:53, 03 января 2016
Общество
2516

В городе-спутнике Севастополя Инкермане более 10 тысяч человек остались без централизованного водоснабжения.

Кран вода / ipnews.in.ua

Это произошло в результате прорыва трубы, сообщили на сайте ГУ МЧС по Севастополю.

"В связи с прорывом 600-миллиметровой трубы высокого давления, временно без централизованного водоснабжения остались жители г. Инкермана, поселков ГРЭС и Горный", - говориться в сообщении.

Читайте такжеЦентр Севастополя полностью обесточен

Для оказания помощи используется 6-тонный пожарный автомобиль, который будет предоставлять жителям техническую воду до окончания аварийных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter