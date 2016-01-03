В оккупированном Севастополе из-за аварии без воды остались 10 тысяч человек

Это произошло в результате прорыва трубы, сообщили на сайте ГУ МЧС по Севастополю.

"В связи с прорывом 600-миллиметровой трубы высокого давления, временно без централизованного водоснабжения остались жители г. Инкермана, поселков ГРЭС и Горный", - говориться в сообщении.

Читайте такжеЦентр Севастополя полностью обесточен

Для оказания помощи используется 6-тонный пожарный автомобиль, который будет предоставлять жителям техническую воду до окончания аварийных работ.