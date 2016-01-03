В оккупированном Севастополе из-за аварии без воды остались 10 тысяч человек
17:53, 03 января 2016Общество
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В городе-спутнике Севастополя Инкермане более 10 тысяч человек остались без централизованного водоснабжения.
Более 10 тысяч человек остались без воды / ipnews.in.ua
Это произошло в результате прорыва трубы, сообщили на сайте ГУ МЧС по Севастополю.
"В связи с прорывом 600-миллиметровой трубы высокого давления, временно без централизованного водоснабжения остались жители г. Инкермана, поселков ГРЭС и Горный", - говориться в сообщении.
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Для оказания помощи используется 6-тонный пожарный автомобиль, который будет предоставлять жителям техническую воду до окончания аварийных работ.
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