Погода на 13-17 июня

13 июня в западных областях и в Житомирской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами – сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории страны переменная облачность, преимущественно без осадков, Только в Киевской области, Черниговской, Винницкой и Черкасской местами пройдет кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в центральных областях и на юге страны – до 32°. Ветер в Украине юго-западный, в западных областях – северо-западный, 7-12 м/с.

14-15 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. 14 июня в западной половине, 15 июня в Украине, кроме восточных областей, пройдут дожди, грозы (в южной части, Днепропетровской, Полтавской, Сумской области – местами кратковременный дождь), в отдельных районах будут сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западной половине на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в южной и восточной части 27-32°; в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°).

16 июня в Украине, кроме западных областей, 17 июня в восточной части, Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, на юге до 20°, днем 22-28°.

В Киеве и области 13 июня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 13-18°, днем 23-28° (в Киеве 25-27°).

14-15 июня также ожидается переменная облачность, дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

16 июня кратковременные дожди, грозы, 17 июня – без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.