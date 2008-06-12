Из Украины депортировали вора в законе Гочу

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины депортировали с территории государства с запрещением въезда на 5 лет гражданина Грузии Гочу ЛОМИНЕШВИЛИ (1966 г.р.), известного в криминальном мире как «вор в законе» по прозвищу “Гоча”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, этот уроженец города Батуми последние два года жил в Харькове.

В Киеве он очутился по пути в Польшу. Во время задержания в столице Гоча оказал сопротивление оперативникам ГУБОП и милиционерам Голосеевского райотдела внутренних дел в городе Киеве. За это решением Голосеевского райсуда он был привлечен к административной ответственности и приговорен к административному аресту на 10 суток.

Как выяснили оперативники ГУБОП, паспорт гражданина Украины, который имел при себе Г.ЛОМИНЕШВИЛИ, он получил с нарушением действующего законодательства в одном из районных подразделений милиции Харьковской области. Должностное лицо, выдавшее украинский паспорт грузинскому «вору в законе», в прошлом году уволили с должности, и в настоящее время привлекают к уголовной ответственности.

По информации Департамента юстиции Республики Грузия, Г.ЛОМИНЕШВИЛИ является гражданином этой страны. Более того, уголовный розыск Аджарской Автономной Республики объявил его в межгосударственный розыск по ст. 223 Уголовного кодекса Грузии – за «воровство в законе».

После предоставления грузинским посольством временного свидетельства для возвращения на родину, украинские стражи порядка рейсовым самолетом доставили Г.ЛОМИНЕШВИЛИ в Тбилиси, где в аэропорту его уже задержали грузинские коллеги.