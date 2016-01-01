Празднование Нового года в центре Киева сняли с высоты птичьего полета (видео)
11:46, 01 января 2016Общество
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Камера зафиксировала торжества возле главной елки страны.
Празднование Нового года в центре Киева сняли с высоты птичьего полета / Радио Свобода
Видео празднования возле главной елки Украины, на Софийской и Михайловской площадях Киева, опубликовало "Радио Свобода".
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Камера на беспилотнике зафиксировала момент, когда лазерный луч соединил колокольни Софийского и Михайловского соборов.
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