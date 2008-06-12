Авария автобуса в Черниговской области: 4 погибших, 19 раненых
09:20, 12 июня 2008Общество
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Мерседес следовал в Москву
Сегодня ранним утром пассажирский автобус "Мерседес" перевернулся на дороге в Черниговской области. В результате погибли четыре человека, 19 ранены. Автобус следовал в Москву, выехал он накануне из Кишинева.
По предварительным данным, в салоне находились более 30 человек, большинство из них – граждане Молдавии.
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