В УПЦ МП разрешили не поминать за богослужением патриарха московского и заменить слова "Российская держава"

Как сообщает портал «Релігія в Україні», на епархиальном собрании Киевской епархии Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий позволил в порядке исключения не поминать за богослужением патриарха московского Кирилла, если это влечет конфликтные ситуации и недоразумения среди прихожан.

«Если где-то сегодня остро стоит вопрос, то можно и воздержаться от поминания патриарха», - сказал митрополит Онуфрий, потому что это "будет оправдано икономией".

Митрополит Онуфрий также привел пример из практики других поместных церквей, вспомнив о том, что в Румынии за службой священник поминает только своего епископа, а уже епископ - патриарха.

Не поминать за богослужением патриарха московского санкционировал предыдущий глава УПЦ митрополит Владимир (Сабодан). Однако в прошлом году на епархиальном собрании в Киеве митрополит Онуфрий строго подчеркивал необходимость поминать патриарха Кирилла.

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«Возможно, свое мнение он изменил после обсуждения вопроса с патриархом Кириллом, с которым встречался накануне епархиального собрания - во время поездки в Москву на заседание Синода РПЦ», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что владыка Онуфрий разрешил изменения в богослужебных текстах - заменить слова о "Российской державе" на "державу Русскую" или "нашу".