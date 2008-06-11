Турчинов надеется. что макропоказатели не придётся менять

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ надеется, что утвержденные правительством прогнозные макропоказатели не придется менять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Он также отметил, что сегодня на заседании Кабинета министров возникали вопросы относительно уровня инфляции, при этом подчеркнув: «Надеюсь, мы не будем корректировать макропоказатели».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Кабинет министров утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год. По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что утвержденные Кабмином прогнозные макропоказатели на 2008 год требуют определенной корректировки. «У нас есть определенная дискуссия. Мы ее продолжим за рамками заседания правительства. Правительство согласилось с тем, что в следующий вторник оно вернется еще раз к вопросу макропоказателей», - сказал А.ШЛАПАК. Он также отметил, что прогнозные макропоказатели утверждены в варианте, предложенном Министерством экономики.

Госбюджет-2008 был рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.