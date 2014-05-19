"Луганская Народная Республика" просит ООН признать ее независимость



Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Объединенной армии востока».

Обращение написано на имя Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

«Вам известно, что в феврале нынешнего года в Украине, при попустительстве законодательной, исполнительной и судебной властей, незаконными военизированными формированиями совершен государственный переворот. Вот уже несколько месяцев Украина переживает череду катастрофических событий, которые привели ее к социально-экономическому коллапсу, гражданской войне и расколу. В центре современной Европы сегодня происходят варварские убийства, репрессии и преследования людей по политическим мотивам. Нас лишают права говорить на русском языке и возможности получать достоверную информацию о происходящем», - сказано в обращении.

По словам представителей ЛНР, все эти месяцы жители бывшей Луганской области всеми доступными демократическими процедурами пытались сохранить единство и мир в стране, регулярно собирались на многотысячные митинги, где высказывали свои требования.

«Но власть не услышала нас. Вместо конструктивного диалога на нашу территорию были введены военизированные подразделения, развязана самая настоящая гражданская война. Для защиты себя и своих близких жители региона вынуждены были создать Народное ополчение.

Сегодня уже абсолютно ясно: в Украине устанавливается националистическая профашистская диктатура при поддержке олигархического капитала. С этой преступной властью нам не по пути. Мы хотим только одного – мира и стабильного развития. И уверены, что у нас есть для этого все необходимое: богатые природные ресурсы, развитая инфраструктура, талантливые и предприимчивые люди», - заявляет Собрание.

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