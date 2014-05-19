"Луганская Народная Республика" просит ООН признать ее независимость
Сегодня Республиканское Собрание так называемой «Луганской Народной Республики» обратилось в Организацию Объединенных Наций с просьбой признать независимость самопровозглашенного государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Объединенной армии востока».
Обращение написано на имя Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
«Вам известно, что в феврале нынешнего года в Украине, при попустительстве законодательной, исполнительной и судебной властей, незаконными военизированными формированиями совершен государственный переворот. Вот уже несколько месяцев Украина переживает череду катастрофических событий, которые привели ее к социально-экономическому коллапсу, гражданской войне и расколу. В центре современной Европы сегодня происходят варварские убийства, репрессии и преследования людей по политическим мотивам. Нас лишают права говорить на русском языке и возможности получать достоверную информацию о происходящем», - сказано в обращении.
По словам представителей ЛНР, все эти месяцы жители бывшей Луганской области всеми доступными демократическими процедурами пытались сохранить единство и мир в стране, регулярно собирались на многотысячные митинги, где высказывали свои требования.
«Но власть не услышала нас. Вместо конструктивного диалога на нашу территорию были введены военизированные подразделения, развязана самая настоящая гражданская война. Для защиты себя и своих близких жители региона вынуждены были создать Народное ополчение.
Сегодня уже абсолютно ясно: в Украине устанавливается националистическая профашистская диктатура при поддержке олигархического капитала. С этой преступной властью нам не по пути. Мы хотим только одного – мира и стабильного развития. И уверены, что у нас есть для этого все необходимое: богатые природные ресурсы, развитая инфраструктура, талантливые и предприимчивые люди», - заявляет Собрание.
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В обращении сказано, что ”в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей Декларации прав человека и других общепризнанных международно-правовых актов, закрепляющих право народов на самоопределение, 11 мая в Луганской области состоялся референдум о государственной самостоятельности”.
«96,2 процента голосовавших высказались за дальнейшее существование региона в форме суверенного государства. На следующий день была провозглашена независимость Луганской Народной Республики (ЛНР). Сегодня создано Республиканское собрание Луганской Народной Республики, принята ее Конституция, избран Глава ЛНР, Председатель Республиканского собрания и Премьер-министр Луганской Народной Республики. Выразив свою волю посредством одного из базовых институтов прямой демократии – плебисцита, проголосовав за независимость ЛНР, народ реализовал неотъемлемое право свободно и без вмешательства извне определять политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие. Согласно общепризнанным международным нормам, право народа на самоопределение должно быть основой политических решений, и каждое государство обязано это право уважать», - подчеркивается в обращении.
По словам представителей ЛНР, Луганская Народная Республика намерена ”строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства и других общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества”.
«Считаем, что, согласно основополагающим международным документам, обращение народа Луганской Народной Республики к международному сообществу с просьбой рассмотреть вопрос о признании своей государственности – наше естественное право», - сказано в обращении.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Луганске представители так называемой «Луганской народной республики» провели «первое республиканское собрание».
В сессионном зале Луганского областного совета собрались депутаты, права голоса которым делегировали местные общины Луганщины.
На мероприятии была принята «конституция Луганской народной республики» как временный закон самопровозглашенной республики. Зачитывали каждый пункт документа, после чего голосовали поднятием рук.
Также, на собрании был избран «глава» ЛНР. Им стал Валерий Болотов, который принял присягу на верность ЛНР.
«Председателем» республиканского собрания «Луганской народной республики» избран Василий Никитин, которого позже назначили и «главой правительства ЛНР».
Ранее боевики ЛНР заняли здание Главного управления МВД Украины в Луганской области и назначили на пост «министра внутренних дел ЛНР» Юрия Ивакина.