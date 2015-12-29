Протестные настроения в украинском обществе за год практически не изменились – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бекешкина сообщила во время презентации результатов проведенного с 15 по 25 декабря опроса в рамках социологического исследования «2015-й: политические итоги и прогнозы».

"По протестным настроениям ситуация такая же, как была и год назад. Более того, протестные настроения постепенно спадают", - отметила Бекешкина.

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По ее словам, в декабре этого года 26,6% населения считает, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые выступления протеста (6,5% из них в этом уверены, а 20,1% считают это вероятным). На конец прошлого года этот показатель составлял 26,9%.

Согласно нынешнему опросу, 38% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными (в прошлом году 35%), а 20% уверены, что протестов не будет (в прошлом году 16,8%).

Если митинги и демонстрации состоятся, то в них сейчас готовы принять участие 23,8% опрошенных (8% - обязательно и еще 15,8% - скорее всего). В прошлом году, пояснила Бекешкина, готовы были лично участвовать в таких акциях 22,6%.

Она отметила, традиционно высокая склонность к участию в протестах в западных регионах Украины, где готовы лично принять участие в таких мероприятиях 39% населения, а наименьшая – в восточных регионах – 7%, на Донбассе (10%). В центральном регионе такие настроения высказали 26% опрошенных.

Исследование проведено Фондом демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность составляет 2,3%.