Протестные настроения в украинском обществе за год практически не изменились – опрос

14:23, 29 декабря 2015
Общество
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Протестные настроения в украинском обществе за год практически не изменились, заявила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бекешкина сообщила во время презентации результатов проведенного с 15 по 25 декабря опроса в рамках социологического исследования «2015-й: политические итоги и прогнозы».

"По протестным настроениям ситуация такая же, как была и год назад. Более того, протестные настроения постепенно спадают", - отметила Бекешкина.

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По ее словам, в декабре этого года 26,6% населения считает, что в их городе (селе) в ближайшее время возможны массовые выступления протеста (6,5% из них в этом уверены, а 20,1% считают это вероятным). На конец прошлого года этот показатель составлял 26,9%.

Согласно нынешнему опросу, 38% считают массовые протесты в ближайшее время маловероятными (в прошлом году 35%), а 20% уверены, что протестов не будет (в прошлом году 16,8%).

Если митинги и демонстрации состоятся, то в них сейчас готовы принять участие 23,8% опрошенных (8% - обязательно и еще 15,8% - скорее всего). В прошлом году, пояснила Бекешкина, готовы были лично участвовать в таких акциях 22,6%.

Она отметила, традиционно высокая склонность к участию в протестах в западных регионах Украины, где готовы лично принять участие в таких мероприятиях 39% населения, а наименьшая – в восточных регионах – 7%, на Донбассе (10%). В центральном регионе такие настроения высказали 26% опрошенных.

Исследование проведено Фондом демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос не проводился на временно оккупированных территориях. Погрешность составляет 2,3%.

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