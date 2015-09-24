В России хотят приравнять палаточные городки и автопробеги к массовым протестным акциям

Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму РФ.

«Законопроект направлен на внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение новых форм массовых протестных акций (палаточные городки, автопробеги и т.д.) к публичным мероприятиям, проведение которых регламентируется Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», - говорится в пояснительной записке.

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При этом проектом федерального закона вносятся изменения в понятийный аппарат Федерального закона в части отнесения автопробега к такой форме публичного мероприятия, как демонстрация, а установления палаток в общественных местах (так называемых "палаточных городков") - как пикетирование.

Отмечается, что по данным МВД России в 2014 году в Республике Башкортостан, Белгородской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, а также в ряде других регионов прошли протестные акции с установлением палаточных городков в общественных местах, а в 27 субъектах Российской Федерации состоялось 126 мероприятий, в которых приняли участие 4 тыс. человек с использованием 1,5 тыс. транспортных средств.

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«При определенных условиях и обстоятельствах подобные акции могут перерасти в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения общественного порядка. Принятие законопроекта позволит устранить правовую неопределенность, возникающую при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН в июле 2014 года, Госдума РФ приняла закон, вводящий уголовную ответственность за неоднократное нарушение в течение полугода порядка организации или проведения уличных акций.

Так, нарушителям установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в случае рецидива грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. В качестве альтернативного наказания закон, в частности, предусматривает штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей или до пяти лет исправительных работ.

Нарушение считается неоднократным, если гражданин привлекался к административной ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования более двух раз в течение 180 дней.