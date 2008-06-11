Украина продает больше оружия, чем ей приписывает международный рейтинг

Несмотря на то, что Украина не вошла в рейтинг крупнейших продавцов оружия за 2007 год, все предприятия украинской оборонной промышленности стабильно загружены контрактами. Об этом сообщил в интервью «Немецкой волне» директор Центра исследований армии, конверсии и рынка вооружения Валентин Бадрак.

По итогам 2007 года, Украина не вошла в число главных мировых экспортеров оружия в рейтинге Стокгольмского института исследований мира. Хотя в предыдущие годы, благодаря отдельным большим контрактам, временами ей приходилось быть среди лидеров. Валентин Бадрак объяснил низкий рейтинг Украины в справочнике СИПРИ срывом нескольких перспективных военных экспортных соглашений. Вместо этого, как сказал эксперт, только ремонты и модернизация вертолетов, авиационных комплексов и бронетехники постсоветских образцов, а также другие специализированные услуги украинских оборонных предприятий, гарантируют им до двадцати процентов производственной загрузки. Около половины всей продукции украинский ВПК производит на заказ России, отметил Бадрак. Он напомнил, что западные эксперты не учитывают в своих рейтингах и контракты на системы двойного назначения. К ним, кроме авиатехники, эксперт отнес еще и ввод-вывод на орбиту спутников оборонного назначения в интересах других стран, а также коммерческие запуски космических аппаратов украинскими ракетоносителями «Днепр», которые раньше назывались стратегическими ракетами СС-18.