Ислямов: Сейчас контрабанда в оккупированный Крым идет из Одесского порта

Сейчас украинские суда с контрабандой в Крым выходят из Одессы. Об этом сообщил координатор блокады Крыма Ленур Ислямов в интервью "Одесскому кризисному медиацентру".

"Они идут в 12-мильную зону, выключают GPS-навигаторы. К нему подходит из Севастополя судно, перегружается. Это один вариант. Второй вариант – на судне выключается навигатор, оно движется дальше, становится в порту Севастополя, разгружается, выходит на этот же курс, включает навигатор, будто он у него тогда сломался, и заходит в Скадовск. А потом – в Стамбул", – рассказал он.

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Ислямов отметил, что Одесская таможня и СБУ знают об этих схемах, и предположил, что о морской контрабанде могут знать украинские пограничники.

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"Я не хочу никого обвинять, я просто знаю, что это происходит. Но не могу понять, каким образом можно сделать так, чтобы все эти службы не знали о контрабанде. Но здесь вопрос непростой. У нас блокада Крыма гражданская, а на каком основании пограничники должны задерживать эти суда? Вот даже здесь. Мы незаконно установили блокпосты. Кто-то может разогнаться и на таран нас взять. И что мы предъявим?" – рассказал он.

При этом координатор блокады Крыма подчеркнул, что если бы в Одессе было больше патриотов, можно было бы маленькими катерами атаковать суда, когда якобы идут на Скадовск, вывозя товары в Крым.

"Информация об их выходе есть. Нейтральные воды открыты для курсирования любых кораблей. В нейтральных водах не имеет права действовать ни один флот. 12-мильная зона возле Крыма тоже оккупирована, это можно было бы сделать. Но этот метод мы будем использовать, когда уже все другие опробуем. У нас есть более интересные методы, которые не позволят судам дальше передвигаться", – подытожил Ислямов.