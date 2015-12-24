Журналист рассказал, кто "пожертвовал" средства на Антикоррупционный форум Саакашвили
Более 300 тысяч гривень предоставила всего одна организация.
Согласно отчету, опубликованному на сайте "Демальянса", всего четыре человека перечислили суммы свыше 100 тысяч гривень для проведения антикоррупционного форума. Об этом в своем "Фейсбук" сообщил журналист Сергей Щербина.
"Почти 150 тысяч дал Коваль Андрей Михайлович, 109999,5 - Беседков А.Г., 109999,5 - Безсмертный Н.В., 114999,5 - Данилко С.Б.", - написал Щербина.
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По словам журналиста, Андрей Коваль возглавлял гражданскую организацию "Антикоррупционный комитет Украины". Она работает еще со времен Януковича, в частности, в Одессе. При том, согласно сообщениям местных СМИ, Коваль в 2011 году был оператором антикоррупционных инициатив одесской организации Партии регионов.
В то же время Беседков Александр Георгиевич участвовал в последних местных выборах в Одесский облсовет. Согласно данным сайта ЦИК, он работает юристом ООО "Управляющая компания "Ренессанс". Эта фирма принадлежит одесскому холдингу "Инкор-Групп".
Данилко Сергей Борисович работал директором ООО "Юридическая компания "Инкор Девелоп", которая также входит в холдинг "Инкор-Групп".
Бессмертный Николай Витальевич также юрист, выложил в интернете свое резюме. Согласно нему, с 2006 года по сей день работает в строительном холдинге "Инкор-Групп".
"335 тысяч на проведение форума им. Саакашвили пришло фактически от одной конторы. Теперь подробнее о конторе", - подытожил Щербина.
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"Инкор-Групп" контролирует местный бизнесмен Руслан Тарпан. Он занимается реконструкцией исторических зданий в Одессе. Еще в 2012 году он собирался строить в Одессе магистраль "Север-Юг". Суды за 17 миллионов государственных денег продолжаются по сей день" - добавил он.
Журналист также отметил, что Руслан Тарпан финансировал реконструкцию памятника Екатерине II в Одессе: "В 1994-2010 годах Тарпан был депутатом Одесского горсовета. Состоял в блоке небезызвестной Натальи Витренко. Правда, сама Витренко потом от него открестилась, заявив, что Тарпан шел по спискам партии "Русь" вместе с также небезызвестным Игорем Марковым, а не от ее партии. Но самое забавное, что в 2006-2007 Тарпан финансировал реконструкцию памятника императрице Екатерине II в Одессе".
Отметим, на прошлом Антикоррупционном форуме в Одессе Саакашвили нарисовал схему коррупции в Украине с премьер-министром Арсением Яценюком в центре.