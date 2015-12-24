Журналист рассказал, кто "пожертвовал" средства на Антикоррупционный форум Саакашвили

Согласно отчету, опубликованному на сайте "Демальянса", всего четыре человека перечислили суммы свыше 100 тысяч гривень для проведения антикоррупционного форума. Об этом в своем "Фейсбук" сообщил журналист Сергей Щербина.

"Почти 150 тысяч дал Коваль Андрей Михайлович, 109999,5 - Беседков А.Г., 109999,5 - Безсмертный Н.В., 114999,5 - Данилко С.Б.", - написал Щербина.

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По словам журналиста, Андрей Коваль возглавлял гражданскую организацию "Антикоррупционный комитет Украины". Она работает еще со времен Януковича, в частности, в Одессе. При том, согласно сообщениям местных СМИ, Коваль в 2011 году был оператором антикоррупционных инициатив одесской организации Партии регионов.

В то же время Беседков Александр Георгиевич участвовал в последних местных выборах в Одесский облсовет. Согласно данным сайта ЦИК, он работает юристом ООО "Управляющая компания "Ренессанс". Эта фирма принадлежит одесскому холдингу "Инкор-Групп".

Данилко Сергей Борисович работал директором ООО "Юридическая компания "Инкор Девелоп", которая также входит в холдинг "Инкор-Групп".

Бессмертный Николай Витальевич также юрист, выложил в интернете свое резюме. Согласно нему, с 2006 года по сей день работает в строительном холдинге "Инкор-Групп".

"335 тысяч на проведение форума им. Саакашвили пришло фактически от одной конторы. Теперь подробнее о конторе", - подытожил Щербина.

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"Инкор-Групп" контролирует местный бизнесмен Руслан Тарпан. Он занимается реконструкцией исторических зданий в Одессе. Еще в 2012 году он собирался строить в Одессе магистраль "Север-Юг". Суды за 17 миллионов государственных денег продолжаются по сей день" - добавил он.

Журналист также отметил, что Руслан Тарпан финансировал реконструкцию памятника Екатерине II в Одессе: "В 1994-2010 годах Тарпан был депутатом Одесского горсовета. Состоял в блоке небезызвестной Натальи Витренко. Правда, сама Витренко потом от него открестилась, заявив, что Тарпан шел по спискам партии "Русь" вместе с также небезызвестным Игорем Марковым, а не от ее партии. Но самое забавное, что в 2006-2007 Тарпан финансировал реконструкцию памятника императрице Екатерине II в Одессе".

Отметим, на прошлом Антикоррупционном форуме в Одессе Саакашвили нарисовал схему коррупции в Украине с премьер-министром Арсением Яценюком в центре.