Ющенко видит, как Украина опять становится житницей Европы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии международной аграрной выставки «АГРО-2008», которая проходит в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО в целом высоко оценил выставку.

Он отметил, что подобные мероприятия, которые ежегодно проводятся в Украине, привлекают все больше внимания, в том числе международного. «Сегодня мы являемся свидетелями того, когда десятки стран, и не с одного континента, присутствуют на этой выставке», - сказал Президент, назвав это подтверждением возобновления сильных позиций Украины на мировом продовольственном рынке. (В «АГРО-2008» принимают участие более 2,5 тысячи участников из Украины и из-за границы).

«Сегодня мы видим, как аграрная Украина, о которой веками знал мир как о житнице Европы, возвращает свои права на этом рынке», - сказал Президент.

Комментируя отдельные шаги правительства в сфере АПК, в частности относительно ограничения экспорта определенных видов сельхозпродукции, В.ЮЩЕНКО высказался против таких мер. «К этой политике у меня всегда будет негативное отношение», - сказал он, подчеркнув, что будет использовать весь объем своих полномочий для приостановки подобных решений. Глава государства также высказался против беспошлинного ввоза в Украину мяса, поскольку, по его убеждению, это нанесет значительный вред украинскому производителю. «Это непродуманная политика. Она на годы отбрасывает украинского производителя», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил положительную внешнюю конъюнктуру на мировом продовольственном рынке, которой должен воспользоваться украинский сельхозпроизводитель. «В сфере сельскохозяйственного производства мы имеем уникальную экономическую возможность поднять рентабельность и эффективность», - сказал он, подчеркнув, что этой ситуацией нужно воспользоваться наиболее правильно.

Обращаясь к украинскому крестьянству, Президент призвал всячески поддержать аграрные реформы, которые происходят в стране.