Власти Москвы заявили, что не имеют "апокалиптических" планов закрывать Библиотеку украинской литературы

Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский в интервью «Русской службе новостей».

«Я не знаю, откуда взялись такие апокалиптические планы. Эта библиотека единственная в нашей сети, которая имеет такой национальный аспект. Никаких планов о том, что надо кого-то уволить или сократить, нет», - сказал Кибовский.

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Чиновник напомнил, что с 1 января библиотека перейдет из ведения московского департамента культуры в зону ответственности департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

О возможной ликвидации библиотеки рассказал адвокат Иван Павлов, защищающий директора учреждения Наталью Шарину, которая находится под домашним арестом. По его словам, ему стало известно об этом от надежного источника в столичной мэрии. Юрист пояснил, что в помещении библиотеки будет создан Мультимедиацентр восточнославянских народов.

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Как сообщал УНИАН, на основании подкинутой книги 30 октября была отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина.

28 октября в Москве была заблокирована ОМОН Библиотека украинской литературы.

Директор библиотеки Шарина сообщила, что обыск прошел у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, которая состоит из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъята оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и на абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

По словам Шариной, изъят также детский журнал «Барвинок», поскольку там «увидели флаг «Правого сектора».