Библиотеку украинской литературы в Москве хотят ликвидировать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил адвокат Иван Павлов, занимающейся защитой сотрудников библиотеки.

«Из надежного источника в правительстве Москвы прилетела новость, что Библиотеку украинской литературы в самое ближайшее время собираются ликвидировать», - сказал Павлов.

Читайте такжеВ Москве прошли обыски у сотрудников Библиотеки украинской литературы, бухгалтер - на допросеПо его словам, департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, которому переходит помещение Библиотеки украинской литературы, просит департамент культуры пристроить куда-нибудь книжные фонды библиотеки, а также «решить вопрос дальнейшего трудоустройства» ее сотрудников.

«Хорошо, что хоть не сразу в СИЗО. В помещении БУЛ собираются создать некий мультимедиа-центр восточно-славянских народов. При том, что директора библиотеки Наталью Шарину до сих пор держат под домашнем арестом, все это напоминает рейдерский захват, как они описаны в учебниках для студентов юридических и экономических факультетов. Неужели все так примитивно?», - добавил он.