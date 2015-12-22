Минобороны Британии заверило в готовности расширить сотрудничество с оборонным ведомством Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, об этом сегодня во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

«Она заверила украинскую сторону в постоянной и всесторонней поддержке со стороны Великобритании. Она показала готовность британской стороны к дальнейшему расширению сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, в частности, в сфере оказания медицинской и лекарственной помощи, а также психологической реабилитации украинских военнослужащих», - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Полторак проинформировал посла о текущей военно-политической ситуации в Украине и позиции украинской стороны относительно расширения Международной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, а также привлечении к работе в этом регионе иностранных военных инспекторов стран-участниц ОБСЕ.

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Министр также отметил, что оборонное ведомство Украины, совместно с иностранными советниками и американской корпорацией “RAND” завершает проработку общего видения реформ в оборонной отрасли. Оно включает в себя конечную цель и четкие шаги и результаты, которые должны быть достигнуты на каждом из этапов реформирования.

Полторак отметил, что Дорожная карта проведения реформ будет представлена министрам обороны стран-членов НАТО в штаб-квартире Альянса в феврале 2016 года.

Он также поблагодарил правительство Великобритании за предоставление Украине гуманитарной и консультативной помощи.

«Мы высоко ценим помощь Великобритании в подготовке наших военнослужащих, в частности, готовность британской стороны проводить тренировки на всех полигонах Украины. Имел возможность лично видеть, как ваши инструкторы проводят подготовку, и оценить ее качество», - заявил Полторак.

Он также отметил, что украинская сторона также заинтересована в продолжении тесного сотрудничества в рамках образования украинских военнослужащих в высших военных учебных заведениях и подразделениях Вооруженных сил Великобритании, а также в лингвистической подготовке.