Британия обнародовала доказательства присутствия ЗРК России на Донбассе

Фото современных российских ЗРК "Панцирь" С-1, которые используют боевики на Донбассе, посольство опубликовало в Twitter.

"Мир обеспокоен Дебальцево. Россия должна выполнить минские соглашения и вывести оружие из Украины. Например, это", - говорится в сообщении.

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Кроме того, объясняется, каким образом можно распознать данное российское вооружение, которого нет на вооружении украинской армии, а также приводится хронология, где и когда ЗРК был зафиксирован на Донбассе.