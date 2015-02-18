Британия обнародовала доказательства присутствия ЗРК России на Донбассе
15:24, 18 февраля 2015Война
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Посольство Великобритании в Украине обнародовало очередные доказательства присутствия Вооруженных сил России на Донбассе.
Объясняется, как можно распознать российское вооружение / vitalykuzmin.net
Фото современных российских ЗРК "Панцирь" С-1, которые используют боевики на Донбассе, посольство опубликовало в Twitter.
"Мир обеспокоен Дебальцево. Россия должна выполнить минские соглашения и вывести оружие из Украины. Например, это", - говорится в сообщении.
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Кроме того, объясняется, каким образом можно распознать данное российское вооружение, которого нет на вооружении украинской армии, а также приводится хронология, где и когда ЗРК был зафиксирован на Донбассе.
Мир обеспокоен #Дебальцево. #Россия должна исполнить #Минск'ие соглашения и вывести оружие с #Украина, напр., это: pic.twitter.com/cdOrzBX9Cg
— UK in Ukraine (@UKinUkraine) February 18, 2015
Посольство Великобритании обнародовало доказательства присутствия русской техники в Украине
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