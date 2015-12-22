Минобороны отказалось от сбора данных о национальности и имущественном положении призывников (документ)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что в связи с неоднократными случаями незаконного сбора военными комиссариатами персональных данных будущих призывников и членов их семей, омбудсмен Валерия Лутковская обратилась с представлением к министру обороны Степану Полтораку относительно устранения нарушений конституционного права на приватность.

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В «Справке о семье призывника», которую требовали заполнить военные комиссариаты от будущих призывников, необходимо было указывать персональные данные призывника и его родителей, которые являются «чувствительными» персональными данными, обработка которых запрещена в соответствии с Конвенцией о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных (статья 6) и законом Украины «О защите персональных данных» (статья 7).

В письме Минобороны, которое поступило в ответ в адрес Лутковской, отмечается, что министерством приняты соответствующие меры, в частности проведена разъяснительная работа с должностными лицами военных комиссариатов по соблюдению требований законодательства в отношении военного учета призывников и защиты персональных данных.

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В частности, сообщается, что имеющиеся бланки «Справки о семье призывника», в которых указано «национальность», «оклад», «состояние здоровья», «имущественное положение призывника», изъяты из личных дел призывников и уничтожены в установленном порядке. Соответствующие пункты в дальнейшем будут изъяты из текста бланков указанных справок.