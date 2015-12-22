ФСБ России применила пытки к крымскому татарину, пытаясь его завербовать - Джемилев

03:27, 22 декабря 2015
Общество
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ФСБ России в г.Джанкой, что в оккупированном российской властью Крыму, незаконно задержала крымского татарина и пытала его, пытаясь склонить к сотрудничеству.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный президента по делам крымских татар Мустафа Джемилев.

"16 декабря 2015 г. житель г. Джанкоя Энвер Крош 1991 г.р. (...) был незаконно доставлен в районное отделение полиции Джанкоя, передан сотрудникам ФСБ в этом же здании, которые пытались получить письменные согласие на сотрудничество с ФСБ", - говорится в сообщении.

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Джемилев отмечает, что при этом к задержанному применялись пытки электрическим током. "Не получив ожидаемых результатов, ФСБшники подвергли Энвера Крош пыткам электрическим током", - пишет Джемилев. 

К утру 17 декабря Энвера Кроша отпустили, при этом ему напомнили о семье. "У тебя есть жена, дети, родные... подумай об этом, подумай о нашем предложении", - говорится в сообщении.

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Джемилев отмечает, что это не первый случай откровенной вербовки с применением разных методов запугивания и шантажа, но это первый прецедент использования пыток.

Оперативная информация из Крыма:16 декабря 2015 г. житель г. Джанкоя Энвер Крош 1991 г.р (24 года)., женат, имеет дво...

Posted by Mustafa Dzhemilev on Monday, December 21, 2015

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