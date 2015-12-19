В Луцке приняли присягу 165 патрульных полицейских (фото, видео)

В Луцке сегодня, в День Святого Николая - покровителя города, принесли присягу 165 патрульных полицейских, которые недавно закончили обучение.

Об этом сообщает пресс-службе департамента Национальной полиции Украины.

Сегодня же ночью луцкие патрульные полицейские выйдут на улицы города.

«Мы готовы выполнять задачи по охране общественного порядка, помня, что в первую очередь полицейский должен защищать граждан и помогать им. Патрульные полицейские должны заслужить доверие жителей и гостей Луцка », - отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, который принял участие в торжественной церемонии.

Всего в городе будет служить 165 патрульных, среди которых 28 человек, которые принимали участие в АТО и охраняли общественный порядок в восточных областях Украины. К тому же в рядах патрульной полиции есть 18 женщин.

Напомним, Луцк является уже седьмым городом, где запустили патрульную полицию.

Ранее на Луганщине начался набор новой патрульной полиции. Будущий департамент будет работать в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.