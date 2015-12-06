В Николаеве начала работу патрульная полиция
В Николаеве начала работу патрульная полиция. 484 патрульных полицейских присягнули на верность украинскому народу.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.В торжествах приняла участие глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.
Читайте такжеАваков рассказал о зарплатах сотрудников Нацполиции: от 6 до 98 тысячВозглавил Управление патрульной полиции Николаева лейтенант полиции Максим Ахромеев.
Николаев стал шестым городом Украины, где начали свою работу подразделения патрульной службы. В настоящее время патрульные полицейские уже работают на улицах Киева, Львова, Харькова, Одессы и агломерации Ужгород-Мукачево.
Напоминается, что регистрация кандидатов в патрульную службу Николаева началась 15 июля.
Перед этим министр внутренних дел Арсен Аваков расформировал подразделение ГАИ области после выявления фактов коррупции в его рядах.