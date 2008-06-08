В Перу нашли уникальный храм, которому 4,5 тыс. лет

На севере Перу обнаружен один из самых древних храмов, насчитывающий 4,5 тыс. лет.

Как заявил в Лиме известный перуанский археолог Игнасио АЛЬВА, это открытие позволит расширить знания о богатой культуре индейцев Моче, предшествующей великой цивилизации инков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Местом находки стали руины вблизи города Чиклайо северного перуанского департамента Ламбайеке, где находится археологический комплекс Уака Рахада, что в 780 км от Лимы.

Этот район считается колыбелью культуры мочика. По словам И.АЛЬВЫ, примитивный храм длиной в 20 метров сделан из глины. Ученые считают, что сооружение храма началось около 4500 лет тому назад, на первоначальном этапе развития культуры индейцев Моче.

Экономической основой культуры древних перуанцев было высокоразвитое ирригационное земледелие. Широко применялись естественные удобрения. Земледелие дополнялось разведением лам и других животных, большую роль традиционно играли рыболовство и морской промисел отмечает NEWSru.