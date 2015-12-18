В Мариуполе задержали группу неизвестных в военной форме с большим арсеналом оружия (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, операция проводилась совместно со спецназовцами Военной службы правопорядка, полицией и Нацгвардией.

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Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли военную форму, тактическое снаряжение (бронежилеты, разгрузочные системы), защитные шлемы, четыре автомата Калашникова, два пулемета «ПКТ», 12 гранатометов, 126 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, 7 противопехотных мин, 9 противотанковых мин, 23 гранаты, 160 выстрелов к подствольному гранатомету, 54 ящика патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, 37 снарядов различного калибра, два ящика осколочно-фугасных снарядов, 600 крупнокалиберных патронов, взрывчатку МВЧ-62, 47 пороховых зарядов, два кумулятивных заряда общим весом 45 кг и 9 дымовых шашек.

Продолжаются оперативно-следственные действия, добавили в СБУ.