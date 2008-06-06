Ющенко получит закон о таможенном тарифе на ветирование

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК будет предлагать Президенту Виктору ЮЩЕНКО применить вето к изменениям к закону «О таможенном тарифе Украины », поскольку некоторые его нормы идут в разрез с Соглашением о входе Украины во Всемирную торговую организацию.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Я как экономический советник Президента буду предлагать ему ветировать этот закон», – сказал А.ШЛАПАК, отметив, что этот документ, принятый парламентом 3 июня, еще не поступил в Секретариат Президента.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины» не соответствует условиям Соглашения о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Он отметил, что несоответствие заключается в том, что введение новых сниженных тарифов на более чем 150 товарных позиций отложено законом до 1 января 2009 года.

В.ПЯТНИЦКИЙ не исключает возможности проведения переговоров с ВТО с целью получения согласия на действие такой нормы закона. В противном случае, отметил замминистра экономики, Президент Украины может воспользоваться правом вето в отношении этого документа.

Замминистра подчеркнул, что Кабинет министров поддержал другую редакцию проекта закона о Таможенном кодексе №2351 (ВР приняла документ №2351-1).

Сегодня первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНЕЙЧУК сообщил, что правительство будет просить Президента Виктора ЮЩЕНКО воспользоваться правом вето в отношении изменений к Закону «О таможенном тарифе Украины».

«Правительство будет просить Президента ветировать этот закон», - заявил Е.КОРНЕЙЧУК, подчеркнув, что некоторые его нормы не соответствуют соглашению по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Справка УНИАН. Верховная Рада 3 июня приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе Украины».

Как сообщил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН, этот закон вступает в силу со дня его публикации, кроме ставок ввозной пошлины по ряду товарных позиций, в отношении которых закон начнет действовать с 1 января 2009 года. Это касается ставок ввозной пошлины на кости, фарш из мяса и птицы, а также грузовиков и автобусов, шоколадных изделий.

С.ТЕРЁХИН отметил, что отсрочка новых ставок ввозной пошлины для этих видов товарных групп позволит адаптировать отрасли «к вызовам и угрозам», которые возникают в связи с изменениями в законодательстве.