В таможне ответили нардепам: оценивать будет Президент и премьер

В ответ на упреки отдельных народных депутатов Государственная таможенная служба Украины заявляет, что оценивать ее деятельность будет общество, Президент и премьер-министр.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Государственной таможенной службы Украины “на упреки отдельных народных депутатов относительно деятельности Гостаможслужбы”.

“Политическая нестабильность, партийное противостояние, общественное раздражение, как катализатор, порождают и проявляют слабых и зависимых индивидов. Наша новейшая история “подарила” множество примеров продажности, зависти, безответственности и предательства”, - отмечается в заявлении.

В ведомстве убеждении, что “верхом аморальности и цинизма является попытка прикрытия грубого предательства благородными целями. Нескрываемая мотивация, очевидность желания за предательство получить должность только довершают образ псевдогероев”.

Оценивать деятельность Гостаможслужбы и ее работников будет общество, Президент и премьер-министр, отмечается в заявлении. В ведомстве уверены, что это будут объективные и беспристрастные оценки.

Со своей стороны, Гостаможслужба заверяет, что и в дальнейшем будет бороться с коррупцией и контрабандой, считать защиту внутреннего рынка и наполнение Госбюджета своей главной целью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, народный депутат из фракции Блока Юлии Тимошенко Игорь РЫБАКОВ принял решение о выходе из состава Коалиции демократических сил.

В его заявлении отмечается, что “решение покинуть ряды парламентского большинства стало логичным следствием выявленных мной многочисленных коррупционных деяний, следы которых ведут в высшее руководство правительства».

И.РЫБАКОВ заявил, что как председатель межфракционного депутатского объединения «Контрабанде – стоп!» пришел к выводу, что правительство не только не прекратило действие незаконных схем, но и расширило арсенал средств контрабанды.

«Ведущую роль в администрировании коррупционных деяний играет Государственная таможенная служба и ее руководитель Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Именно это ведомство и его руководитель внедрили новые контрабандные комбинации, что облегчило государственный бюджет на миллиарды гривен», - говорится в заявлении депутата.