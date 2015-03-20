Джемилев в ООН обвинил РФ в превращении Крыма в ядерную базу

Об этом заявил депутат Верховной Рады, уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Он заявил, что в Крыму уничтожается сектор туризма. По его словам, было закрыто 4 тыс. компаний. "Упор делается на то, чтобы создать военную базу", - сказал Мустафа Джемилев.

Лидер крымских татар сообщил, что только 20% всех жителей Крыма, в том числе русскоязычных, сказали, что проголосовали бы за вхождение в состав Российской Федерации, если бы референдум был проведен сейчас. Мустафа Джемилев также подчеркнул, что прошлогодний референдум был незаконным. Он добавил, что сегодня никто не будет проводить никаких референдумов, поскольку по уголовному кодексу Российской Федерации даже обсуждение такого вопроса грозит наказанием.

Отмечая многочисленные правонарушения самопровозглашенной власти в Крыму, Мустафа Джемилев подчеркнул, что оккупационная российская власть превращает Крым в полуостров страха и репрессий.