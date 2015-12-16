Боевики усиливают свои подразделения: открыты "военкоматы" в Донецке и Макеевке - разведка

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день, по нашим данным, основные усилия противника сосредоточены на перегруппировке подразделений первого эшелона, совершенствовании инженерного оборудования. Отдельно обращаем внимание на доукомплектование, соединение частей этих двух корпусов личным составом. На сборных пунктах так называемых военных комиссариатов в г. Донецк, Макеевка и Безымянное проводится набор новобранцев для прохождения службы в составе подразделений 1-го армейского корпуса ВС РФ. Другим возможным направлением является проведение мероприятий боевой подготовки, направленных на повышение боеспособности 1-го и 2-го армейских корпусов", - заявил Скибицкий.

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Также в течении прошедших суток наблюдалось перемещения военной техники в районе Донецка.

"Осуществляли перемещения танковые и мотострелковые подразделения. Кроме того сохраняется высокая интенсивность перевозки автомобильным транспортом перевозится личный состав, боеприпасы, материально-технические средства. Такие перевозки осуществляются из Луганска в Краснодон и Красного Луча, а из Донецка в направлении Макеевки, это наиболее широкомасштабные перевозки", - отметил он.

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Также Скибицкий подтвердил информацию о том, что полковник российской армии Андрей Рузинский, ранее командовавший военной базой Российской Федерации в Армении, ныне является командиром одной из мотострелковых бригад так называемого 2-го армейского корпуса (АК) российских оккупационных войск, дислоцирующегося в Луганске.

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"Да, именно в этот период он находился в должности и руководил этой базой, мы это подтверждаем", - заявил он.