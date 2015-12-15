На Донбассе обнаружен российский офицер, причастный к расстрелу семьи в Гюмри - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

По имеющейся информации, им оказался полковник ВС РФ Рузинский Андрей Юрьевич.

Отмечается, что предыдущим местом службы полковника Рузинского был контингент ВС РФ на территории Армении (г.Гюмри). Находясь на должности командира 102 военной базы ВС РФ (Гюмри), Рузинский провоцировал обострение азербайджано-армянского конфликта, заявлял о необходимости силового решения Нагорно-Карабахского конфликта и, в частности, был лично причастен к ситуации с расстрелом военнослужащими его части армянской семьи.

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"На сегодня полковник Рузинський А.Ю. за достигнутые высокие показатели в своей преступной деятельности на востоке Украины рассматривается командованием ВС РФ на должность начальника штаба 2 АК", - говорится в сообщении разведки.

Ранее разведка сообщала, что за агрессию на Донбассе лично отвечают заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Истраков и генерал-лейтенант Михаил Теплинский.