Украинский адвокат задержанного на Донбассе ГРУшника объяснила, по какому делу у нее проводят обыски

Она отметила, что производство истребовано прокуратурой Киевской области, изменена квалификация на ч.1 ст. 121 УК (нанесение тяжких телесных повреждений - ножевых ранений), передает "Украинская правда".

При этом адвокат подчеркнула, что "активно предпринимаются действия, направленные на предъявление уведомления о подозрении адвокату Соколовской".

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Соколовская считает, что получено определение следственного судьи о проведении обыска в ее квартире и офисе с целью поиска орудия преступления.

"По предварительной информации, мне хотят инкриминировать нанесение тяжких телесных повреждений указанному зэку. Все было бы ничего, но данное лицо, во-первых, неоднократно вымогало у меня денежные средства, далее угрозы, вмешательство в адвокатскую деятельность", - написала она.

Ранее сегодня адвокат задержанного в Украине российского спецназовца Евгения Ерофеева Оксана Соколовская сообщила, что у нее дома проводится обыск сотрудниками прокуратуры Киева.