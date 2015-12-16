Украинский адвокат задержанного на Донбассе ГРУшника объяснила, по какому делу у нее проводят обыски
Адвокат российского ГРУшника Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что производство, внесенное по легким телесным в ЕРДР Соломенским РУГУ МВД в г. Киеве по заявлению человека, отсидевшего всю жизнь за совершение преступлений, связанных с наживой, "резко изменило свой окрас".
Она отметила, что производство истребовано прокуратурой Киевской области, изменена квалификация на ч.1 ст. 121 УК (нанесение тяжких телесных повреждений - ножевых ранений), передает "Украинская правда".
При этом адвокат подчеркнула, что "активно предпринимаются действия, направленные на предъявление уведомления о подозрении адвокату Соколовской".
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Соколовская считает, что получено определение следственного судьи о проведении обыска в ее квартире и офисе с целью поиска орудия преступления.
"По предварительной информации, мне хотят инкриминировать нанесение тяжких телесных повреждений указанному зэку. Все было бы ничего, но данное лицо, во-первых, неоднократно вымогало у меня денежные средства, далее угрозы, вмешательство в адвокатскую деятельность", - написала она.
Ранее сегодня адвокат задержанного в Украине российского спецназовца Евгения Ерофеева Оксана Соколовская сообщила, что у нее дома проводится обыск сотрудниками прокуратуры Киева.