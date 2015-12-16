Адвокат задержанного на Донбассе ГРУшника Ерофеева заявила об обыске у нее дома
Адвокат задержанного в Украине российского спецназовца Евгения Ерофеева Оксана Соколовская сообщила, что у нее дома проводится обыск сотрудниками прокуратуры Киева.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Прокуратура Киевской области пришла на обыск в мое место проживания. Я предупреждала об этом», - написала она.
В сообщении Соколовская также пригласила СМИ к сотрудничеству.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. Дело российских военных рассматривает Голосеевский райсуд Киева.
Прокуратура Киевской области пришла на обыск по адресу моего места проживания. Я предупреждала об этом. СМИ приглашаю к сотрудничеству .Опубліковано Оксаною Соколовською 15 грудня 2015 р.