Адвокат задержанного на Донбассе ГРУшника Ерофеева заявила об обыске у нее дома

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Прокуратура Киевской области пришла на обыск в мое место проживания. Я предупреждала об этом», - написала она.

В сообщении Соколовская также пригласила СМИ к сотрудничеству.

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