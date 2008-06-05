Бывшие чиновники КРУ и ГНА намекают, что зарабатывали на жизнь трудом

Бывшие руководители луганских областных управлений ГНА Андрей МИРОНЕНКО, КРУ Алексей ВЫСОЦКИЙ и исполнительной дирекции областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности Евгений СВИРИДОВ считают свое недавнее увольнение с должностей незаконным, и намерены обжаловать его в суде.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в Луганске.

Участники пресс-конференции распространили на этот счет текст открытого обращения к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, Парламентской ассамблее Совета Европы, уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Европейскому суду по правам человека, Верховному суду Украины, Генеральной прокуратуре и средствам массовой информации.

В обращении, среди прочего, отмечается, что “под надуманными предлогами некоторые должностные лица из центральных органов исполнительной власти предпринимают меры, чтобы «удалить» опытных работников с занимаемых должностей в нарушение ст. 43 Конституции Украины, которой закреплен принцип права человека на труд и которой предусмотрена возможность зарабатывать себе на жизнь трудом”.

А.МИРОНЕНКО, А.ВЫСОЦКИЙ и Е.СВИРИДОВ назвали свое увольнение политическим и допустили, что вскоре будут уволены с занимаемых должностей другие руководители областного уровня.