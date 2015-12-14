Во Львовской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, два из них упали в реку
Во Львовской области во время движения сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, загруженных железной рудой. Пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 декабря в 7:20 на железнодорожном перегоне Сколе - Гребенив во время движения грузового поезда сообщением Львов-Чоп в составе 48 вагонов сошли с рельсов 5 первых вагонов, нагруженных железной рудой.
Выездом на место происшествия оперативной группой ГСЧС во Львовской области установлено, что с железнодорожного моста в реку Опир упали 2 вагона, 1 вагон уперся в берег реки и 2 вагона сошли с рельсов. Повреждена контактная линия и 250 м дорожного полотна.
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Задержки движения поездов нет, движение осуществляется реверсом по соседним путям.
По состоянию на 08.00 14 декабря подняты 4 вагона, проводятся работы по поднятию еще 1 вагона.
В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.