Во Львовской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, два из них упали в реку

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 декабря в 7:20 на железнодорожном перегоне Сколе - Гребенив во время движения грузового поезда сообщением Львов-Чоп в составе 48 вагонов сошли с рельсов 5 первых вагонов, нагруженных железной рудой.

Выездом на место происшествия оперативной группой ГСЧС во Львовской области установлено, что с железнодорожного моста в реку Опир упали 2 вагона, 1 вагон уперся в берег реки и 2 вагона сошли с рельсов. Повреждена контактная линия и 250 м дорожного полотна.

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Задержки движения поездов нет, движение осуществляется реверсом по соседним путям.

По состоянию на 08.00 14 декабря подняты 4 вагона, проводятся работы по поднятию еще 1 вагона.

В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.